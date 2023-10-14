4 لاعبين من المؤسسات العسكرية الرياضية يحجزون بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد فرنسا 2024

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حصل لاعبو ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية على 22 ميدالية متنوعة من إجمالى 38 ميدالية حققها المنتخب المصرى للرماية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتاهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى عالياً خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية.

وشارك 23 لاعبا ولاعبة من أندية المؤسسات العسكرية ضمن تشكيل المنتخب المصرى للرماية والمكون من 45 لاعبا ولاعبة فى البطولة الأفريقية للرماية بمشاركة 250 لاعبا ولاعبة يمثلون 15 دولة.

كما نجح أربعة لاعبين فى حجز بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024، بعدما حقق المقدم إبراهيم أحمد محمد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية برماية البندقية (50 م)، وحققت النقيب الزهراء شعبان معبد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية برمائية البندقية (50 م)، كما نجح الملازم أول عمر أكيد محمد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية برماية مسدس سريع (25 م).

كما حصد اللاعب محمد حمدى السيد لاعب نادى طلائع الجيش الميدالية الذهبية برماية البندقية (10 م)، وبذلك يصبح عدد المتأهلين رسمياً لأولمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية (9) لاعبين ولاعبات.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة على الجهد المبذول فى تحقيق الإنجازات الرياضية فى كبرى المحافل الرياضية العالمية، مؤكدة حرصها على تقديم كل أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين والشباب الذين ترعاهم القوات المسلحة كنموذج يُحتذى به لكل شباب الوطن.