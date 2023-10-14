إعلام عبري: الهجوم البري الإسرائيلي لاقتحام قطاع غزة يبدأ الليلة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته تنتشر في كل أنحاء البلاد؛ لرفع مستوى الجاهزية وتمهيدا للمراحل المقبلة من الحرب.



ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن القناة «12 الإسرائيلية»، قولها إن «الهجوم البري الإسرائيلي لاقتحام قطاع غزة يبدأ الليلة»، وذلك في خبر عاجل لها، مساء السبت.



وتحدثت مجموعة من التقارير عن احتمالية شن الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً على قطاع غزة، ضمن الرد على عملية «طوفان الأقصى» التي نفّذتها حركة «حماس»، يوم السبت الماضي.



وطلب الجيش الإسرائيلي من 1.1 مليون شخص في شمال القطاع الانتقال إلى الجنوب خلال الـ24 ساعة القادمة.



وفي الوقت نفسه، تحشد إسرائيل عشرات الآلاف من القوات والدبابات والمدفعية على مشارف المنطقة.



وتشن إسرائيل بالفعل غارات جوية مكثفة تقول إنها تستهدف القادة العسكريين لحماس وبنيتها التحتية، وعلى مدى الأيام الستة الماضية، ضربت قواتها الجوية غزة بأكثر من 6,000 آلاف قنبلة.