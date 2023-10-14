بن فرحان: علينا ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، على ضرورة "وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية".



وأضاف بن فرحان، عقب استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل مقر وزارة الخارجية في الرياض اليوم: "علينا العمل لضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، متابعا: "نستنكر استهداف المدنيين بأي شكل ومن أي طرف".



بدوره، أكد الوزير بلينكن أن "الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل لا يمكن وصفه"، لافتاً إلى أن "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وآماله".



وأضاف، خلال لقائه نظيره السعودي، أنه يجب العمل على حماية المدنيين، وإقامة مناطق آمنة، وإيصال المساعدات لغزة، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في القطاع ، بحسب"العربية نت".



كذلك لفت إلى أن بلاده تعمل مع السعودية في الكثير من القضايا، ومنها إحلال السلام بالمنطقة.