أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، أنه لا هجرة للفلسطينيين من غزة إلى مصر، مشيدا بموقف القاهرة الرافض للنزوح القسري للشعب الفلسطيني.



وقال هنية في كلمة مسجلة بثتها قناة "الجزيرة" القطرية منذ قليل: "مصر هي الحاضنة وترحب دائما بالفلسطينيين ونؤكد لكي يا مصر أننا باقون على أرضنا وهو نفس موقفكم.. قراركم برفض التوطين هو قرارنا".



وردا على التقارير الإعلامية المضللة حول عملية "طوفان الأقصى"، التي تشنها حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوع، أكد هنية أن بندقية حركة حماس لن ترتجف أمام الآلة الإعلامية الكاذبة والمضللة، على حد تعبيره.



وشدد هنية على أن مسيرة المقاومة مستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الشعوب العربية والإسلامية للاستمرار في الحراك الرافض لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.



وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".