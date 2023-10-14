 الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بمدينتي العبور وطيبة الجديدتين - بوابة الشروق
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الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بمدينتي العبور وطيبة الجديدتين

محمد علاء
نشر في: السبت 14 أكتوبر 2023 - 1:29 م | آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2023 - 1:29 م

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن طرح 8 محال تجارية وصيدليتين داخل الأسواق التجارية داخل منطقة 2600 فدان، بمساحات تتراوح من 19 م2 إلى 40م2، ومخبز بمساحة 600 م2 والمقام على قطعة الأرض رقم 187 بمنطقة الخدمات الواقعة بين الكرامة وسكن مصر – 2600 فدان، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة عن طرح 12 محلاً تجارياً بالمناطق المختلفة بالمدينة بمساحات تتراوح من 22 م2 إلى 66 م2، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 26/11/2023.

ونوّه بيان لوزارة الإسكان بأنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين، على أن تُطلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار الجهازين المقرر عقد جلسات المزادات بهما.

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