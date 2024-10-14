المعتصم سالم: لن أنسى كواليس مباراة الإسماعيلي وإنيمبا بدوري الأبطال

قال المعتصم سالم رئيس قطاع الناشئين في بيراميدز إنه لن ينسي كواليس مباراة الإسماعيلي وانيمبا في نهائي دوري الابطال، حيث قام اتحاد الكرة في البداية برفض تأجيل إحدى مباريات الدوري أمام الزمالك رغم خوض نهائي دوري الأبطال بإسم مصر.

أضاف المعتصم سالم في تصريحات «إذاعية»:" حاولنا الذهاب إلى نيجيريا بطائرة خاصة ولكن وقتها لم تفلح الظروف، لوفاة إحدى المطربات التونسيين مما جعل كل الطائرات الخاصة تتجه إلى تونس".

أوضح المعتصم سالم أن المشير حسين طنطاوي هو من قام بإعطاء الأمر بقدوم طائرة عسكرية نذهب بها وجلسنا لمدة ١٢ ساعة على مقاعد حديد، ولكننا تعرضنا للهزيمة بهدفين دون مقابل، وفي العودة لم نستطع إدراك الفوز رغم تسجيلنا في بداية المباراة وخسرنا بطولة هامة للغاية.