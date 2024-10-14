أوضح المحامي محمد رشوان، تطورات التحقيق في قضية الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، الذي وافته المنية في الأشهر الماضية.

قال محمد رشوان في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" مستجدات التحقيق في قضية الراحل أحمد رفعت؟ النيابة العامة مازالت تعمل في هذا الأمر".

أضاف رشوان:" هناك متابعة، واستمعت النيابة العامة لكل الأطراف، ووصلت إلى مرحلة إعداد المذكرة النهائية وإظهارها للرأي العام".

رحل أحمد رفعت بعد صراع مع المرض على خلفية الأزمة القلبية التي تعرض لها في مباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت، وتعرضه لسكتة قلبية أثرت على الأجهزة الحيوية في الجسم، ثم استفاقته لفترة قبل أن توافيه المنية، لكنه كشف عن تعرضه لبعض الضغوطات من بعض المسؤولين وأزمة احترافه في الوحدة الإماراتي وتخلفه عن التجنيد، أوصلته للأزمة الصحية التي تعرض لها.