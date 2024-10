مفوض عام وكالة أونروا: غزة جحيم لا ينتهي

علق المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، على القصف الإسرائيلي الذي طال خيام النازحين بمحيط مستشفى الأقصى ومدرسة الوكالة التي تؤوي النازحين بمخيم النصيرات في قطاع غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين: «غزة جحيم لا ينتهي، ويجب ألا يصبح الأمر اعتياديًا.. يجب أن تسود الإنسانية».

وفي وقت سابق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن سكان قطاع غزة عاشوا ليلة أخرى من الرعب بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن «غارة إسرائيلية استهدفت ساحة مستشفى، حيث اشتعلت النيران في الخيام التي كان الناس ينامون فيها».

وأشارت إلى أن مدرسة تابعة للأونروا، كانت تأوي عائلات في النصيرات، تعرضت للقصف قبل الغارة الإسرائيلية على ساحة المستشفى.

وأوضحت أن تلك المدرسة كان من المقرر استخدامها اليوم كموقع للتطعيم ضد شلل الأطفال، قائلة: «التقارير أفادت بمقتل أكثر من 20 شخصًا في هذه الهجمات المروعة».

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,227 مواطنا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

