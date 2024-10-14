صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 20 بلدة بشمال إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 20 بلدة ومدينة بالجليل شمالي إسرائيل.

وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بانفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية بالقطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني أنه شنّ هجوم بقذائف المدفعية استهدف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل إلى أطراف بلدة مركبا جنوبي لبنان، واستهدافه مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخية.

ويأتي ذلك فيما أفادت "الجزيرة" بوقوع غارتين إسرائيليتان على بلدة عين بورضاي في البقاع شرقي لبنان، فضلا عن غارات إسرائيلية على بلدتي علي النهري والسفري في البقاع.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أفادت بسماع دوي انفجارات في أجواء قاعدة تدريب إسرائيلية أصابتها طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله اللبناني، الأحد.

وأعلن حزب الله أنه استهدف معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من الطائرات بدون طيار الانقضاضية، في عملية نوعية ومركبة أطلق خلالها صواريخ باتجاه مناطق في عكا وحيفا ونهاريا لتضليل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.