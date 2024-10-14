حزب الله يعلن استهداف قاعدة بحرية إسرائيلية شمال غرب حيفا

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الاثنين، استهداف قاعدة «ستيلا ماريس» البحرية الإسرائيلية شمال غرب حيفا، برشقة صاروخية نوعية.

وقال في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصر المقاومة أطلقوا عند الساعة 9:30 من صباح يوم ‏الاثنين 14-10-2024، صلية صاروخية نوعية على قاعدة (ستيلا ماريس) البحرية شمال غرب ‏حيفا».

وأوضح أن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو ‏الصهيوني».

وأكد أن «المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الأبي والمظلوم، ولن ‏تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو».

وأمس الأحد، شن حزب الله هجوما على قاعدة بنيامينا وسط إسرائيل، ما أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات، 8 منهم في حالة حرجة.

وقال الحزب إنه أطلق «سربا من المسيّرات الانقضاضية على معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوب حيفا»، موضحًا أنه أطلق عشرات الصواريخ لإرباك أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية أثناء الهجوم المسيّر الذي استهدف قوات النخبة الإسرائيلية.

ووصف حزب الله الهجوم الذي وقع قرب مدينة بنيامينا بأنه رد على الهجمات الإسرائيلية على بيروت يوم الخميس الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 22 شخصاً.

من جهته قال جهاز إسعاف إسرائيلي أمس إن أكثر من 60 شخصاً أصيبوا بالهجوم، موضحاً أن هناك «جروحا متفاوتة الشدة - حرجة وخطرة ومتوسطة وطفيفة».

وهذا الهجوم هو أعنف ضربة شنها حزب الله منذ أن تصعيد الحرب بينه وبين إسرائيل قبل أسبوعين تقريباً.