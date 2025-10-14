 محكمة إيرانية تدين فرنسيين اثنين بالتجسس لصالح إسرائيل - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 4:14 م القاهرة
محكمة إيرانية تدين فرنسيين اثنين بالتجسس لصالح إسرائيل

طهران - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 3:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 3:59 م

أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة الإيرانية طهران، حكما بإدانة مواطنين فرنسيين اثنين في قضايا تتعلق بالتجسس والإخلال بأمن الدولة والتعاون مع إسرائيل.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الثلاثاء، بأنه وفقا للائحة الاتهام الصادرة عن القضاء الإيراني، فإن المتهمين واجها اتهامات بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسي، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد أمن البلاد، إضافة إلى التعاون الاستخباراتي مع الكيان الصهيوني المحتل والمساعدة في هذا التعاون.

وبحسب الحكم الصادر، فقد حُكم على المتهم الأول بالسجن 6 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسي، و5 سنوات بتهمة التواطؤ للإضرار بأمن الدولة، إضافة إلى 20 سنة من السجن في المنفى بعد إدانته بـالتعاون الاستخباراتي مع "الكيان الصهيوني" في حكم المحاربة.

أما المتهم الثاني، فقد قضت المحكمة بسجنه 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسي، و5 سنوات بتهمة التآمر ضد أمن البلاد، و17 سنة بتهمة المساعدة في التعاون الاستخباراتي مع الكيان الصهيوني المحتل.

