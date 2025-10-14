مزاعم عنصرية تلقي بظلالها على محادثات استكشافية لتشكيل حكومة مستقبلية في التشيك

تخيم مزاعم خطيرة على المحادثات الاستكشافية الجارية لتشكيل حكومة مستقبلية في جمهورية التشيك، بعد توجيه اتهامات إلى شخصية بارزة في أحد الأحزاب المشاركة.

ويواجه فيليب توريك – الذي يُوصف بأنه مرشح لمنصب وزير الخارجية – اتهامات تفيد بأنه كان ينشر في الماضي محتوى عنصريًا وجنسيًا ومعاديًا للمثليين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشغل توريك، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، منصب الرئيس الفخري لحزب السائقين اليميني المتطرف.

ونشرت صحيفة "دينيك إن"، تقريرًا حول منشورات توريك – التي تم حذفها لاحقًا – وزعمت أنه استخدم تعبيرًا عنصريًا عند الإشارة إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ومن جانبه، نفى توريك، قيامه بإعداد المنشور، وأعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة.