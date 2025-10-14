وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي

«التأثير مذهل، ونأمل في تعزيز التعاون معكم وتحقيق نجاحات أكبر وأكبر».. بهذه الكلمات عبر وفد مقاطعة جيانجشي الصينية عن انبهارهم بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر خلال زيارتهم له.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها الوفد الصيني من مقاطعة جيانغشي، إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد حماد، نائب مدير الفرع، وعدد من قيادات فرع هيئة الرعاية بالأقصر.

وخلال الجولة، اطلع الوفد على الأقسام المختلفة لمجمع الأقصر الطبي الدولي والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 172 سريرا داخليا، و57 سرير عناية مركزة، و26 حضّانة، و4 غرف عمليات كبرى، و4 غرف عمليات متوسطة، وغرفتين للمناظير، وغرفة خاصة للولادة القيصرية، بالإضافة إلى أكبر وحدة لعلاج الحروق في صعيد مصر.

وخلال الزيارة، قال أعضاء الوفد الصيني: «نحن على استعداد كامل لاستضافة الأطباء المصريين من مختلف التخصصات للتدريب داخل مؤسساتنا الصحية في الصين، وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الطبية الحديثة، بما يساهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى».

كما تعرّف الوفد على تجربة السياحة العلاجية داخل المجمع، وتفقدوا الأجنحة الفندقية المخصصة لها، حيث أبدوا إعجابهم بمستوى تجهيزها وما توفره من بيئة علاجية متكاملة تجمع بين الخدمة الطبية المتقدمة والخدمات الفندقية الراقية، معتبرين أنها تمثل إضافة قوية لجعل مصر وجهة إقليمية ودولية في مجال السياحة العلاجية.

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي حول حجم الخدمات المقدمة بالمجمع، والذي يتردد عليه يوميًا أكثر من 2700 منتفع عبر أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية التي تعمل على فترتين صباحية ومسائية.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إشادة وفد مقاطعة جيانغشي الصينية بما تحقق داخل منشآت الهيئة في صعيد مصر تمثل شهادة دولية جديدة على حجم الإنجاز الذي تشهده الدولة المصرية في الملف الصحي، وتعكس ثقة المجتمع الدولي في نجاح التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة التي تضاهي الأنظمة العالمية.

وأضاف السبكي أن تجاوز حجم الخدمات المقدمة داخل المجمع الطبي الدولي حاجز المليون خدمة طبية في فترة قصيرة يُعد إنجازًا نوعيًا يؤكد كفاءة التشغيل وفاعلية الاستثمار في البنية التحتية الصحية، مشيدًا بما أبداه الوفد الصيني من رغبة في التعاون بمجالات التدريب الطبي، ومعتبرًا أن هذه الإشادة الدولية تمثل حافزًا لمزيد من التوسع والتطوير خلال المرحلة المقبلة.