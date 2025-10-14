 الأمم المتحدة تعلن نزوح نحو 15 ألف يمني منذ مطلع 2025 - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
الأمم المتحدة تعلن نزوح نحو 15 ألف يمني منذ مطلع 2025

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 8:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 8:40 ص

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، نزوح قرابة 15 ألف شخص يمني ، منذ مطلع العام الجاري 2025.

وذكرت المنظمة في تقرير اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د  ب  أ) أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 2460 أسرة في اليمن منذ الأول من يناير حتى 11 أكتوبر الجاري.

وأضاف التقرير أن هذه الأسر مجموع أفرادها 14 ألفا و760 شخصا نزحوا مرة واحدة على الأقل.

وبحسب التقرير، كانت أبرز المحافظات التي شهدت نزوحا هي تعز ومأرب والحديدة وصنعاء.

ولم يتطرق التقرير الأممي إلى أسباب النزوح ، لكنه عادة يأتي بسبب استمرار الصراع في البلاد وكذلك تغيرات المناخ مثل الفيضانات.


ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو عشر سنوات، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم وسط تحركات أممية مستمرة لتحقيق السلام.
 


