إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 2:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 2:00 ص

تم إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط بناء على طلب من الولايات المتحدة.


وقال وزير الدفاع جون هيلي إن المملكة المتحدة ستلعب "دورا داعما " من خلال نشر عدد صغير من ضباط التخطيط، بما في ذلك قائد كبير في المنطقة.


ويأتي هذا بعد 10 أيام فقط من إعلان وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أن المملكة المتحدة "ليس لديها خطط" لإرسال جنود، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وسيعمل القائد كنائب في مركز التنسيق العسكري المدني الذي تقوده الولايات المتحدة في إسرائيل والذي من المتوقع أن يضم أيضا قوات من قطر ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وخلال فعالية في لندن مساء الاثنين، قال هيلي: "يمكننا المساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار، لكن من المرجح أن يكون هذا بقيادة آخرين".

