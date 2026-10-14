وُجّه اتهام إلى مهندس في شركة "أوبن إيه آي" بتركيب جهاز تسجيل سرا داخل غرفة اجتماعات، في محاولة لالتقاط محادثات حساسة تتعلق بتكنولوجيا الشركة، وفقا لما أعلنه مسؤولون الثلاثاء.

وأُلقي القبض على الموظف، الذي حُددت هويته بأنه مواطن سعودي / 35 عاما / يدعى عبدالرحمن الفوزان، الجمعة، بعد أسبوع من اكتشاف الشركة المطورة لتطبيق "شات جي بي تي" جهاز تسجيل صوتي مخبأ داخل غرفة الاجتماعات، وفقا لشكوى جنائية قُدمت إلى محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.

ولم تُشر الشكوى إلى اسم الشركة، التي أكدت، في بيان منفصل، أنها اكتشفت "جهاز تسجيل متطورا مخبأ داخل أحد مكاتبنا"، وأبلغت مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) بالواقعة، وفصلت الموظف.

وقال متحدث باسم "أوبن إيه آي": "استخدمنا نماذجنا لفهم طبيعة الجهاز ومصدره، وتوصلنا إلى أن موظفا بعينه هو من وضعه قبل بضعة أيام. وأحلنا الأمر إلى مكتب التحقيقات الاتحادي، ونحن ممتنون للعملاء والمدعين العامين الذين تحركوا سريعا لإلقاء القبض على المشتبه به. ولا يزال تحقيق المكتب مستمرا، وسنواصل دعم عمله".

وأضاف البيان: "لا توجد لدينا في الوقت الحالي أي مؤشرات على أن هذا الشخص تمكن بصورة غير مشروعة من الوصول إلى أوزان النماذج أو الشفرة المصدرية أو بيانات العملاء، أو استخراج أي منها. وقد فُصل الموظف".

ومثل الفوزان أمام المحكمة للمرة الأولى الثلاثاء، لمواجهة اتهام باستخدام جهاز إلكتروني أو ميكانيكي أو أي جهاز آخر، أو محاولة استخدامه، لاعتراض اتصالات شفهية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محام يمكنه التحدث نيابة عنه.

وعُثر على جهاز التسجيل في 30 سبتمبر/أيلول، مخبأ داخل ورق مرحاض وموصولا بمنفذ "يو إس بي" في الجزء الخلفي من جهاز تلفزيون داخل غرفة الاجتماعات، وفقا للشكوى.