وفاة سيدة ألمانية بعد إضرام النيران فيها داخل سيارة والاشتباه في زوجها

المشاحنات الزوجية ليست دائما بهارات العلاقات الزوجية، ولكنها قد تفضي إلى ارتكاب جرائم أحيانا، إذ ألقت الشرطة الألمانية صباح اليوم الخميس القبض على رجل على خلفية الاشتباه في إضرامه النيران في زوجته داخل سيارة في ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة بعد ظهر اليوم أنه لم يتسن إنقاذ السيدة، 45 عاما، التي كانت تعيش منفصلة عن زوجها.

وذكرت الشرطة في وقت سابق اليوم أنه تم توقيف الزوج، 47 عاما، في محل سكنه، وأنه ألماني الجنسية.

وأوضح شاهد عيان أنه رأى صباح اليوم الخميس أن الاثنين (الزوجين) يتشاجران في الشارع بمدينة جرابرون جنوبي ألمانيا، ويشتبه أن السيدة أصيبت بجروح جراء الشجار أيضا، ثم أضرم الزوج النيران في السيارة وزوجته بداخلها، بحسب بيانات الشرطة.

ولم تذكر الشرطة حتى الآن الوسيلة التي أضرم بها الزوج النيران في السيارة.

كما لم يتضح حتى الآن إذا كانت السيدة حاولت الفرار بنفسها من الزوج إلى السيارة، أم أنه هو الذي دفعها بداخلها. واحترقت السيارة تماما.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات تجري على قدم وساق. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد المقرر عرض الرجل على قاضي التحقيقات.