 المؤشر نيكي يرتفع 0.02% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
الخميس 14 نوفمبر 2019 6:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

المؤشر نيكي يرتفع 0.02% في بداية التعامل بطوكيو

طوكيو (رويترز)
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 5:02 ص | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 5:02 ص

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وزاد نيكي 0.02 في المئة ليصل إلى 23325.50 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 في المئة مسجلا 1697.84 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك