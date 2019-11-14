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ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وزاد نيكي 0.02 في المئة ليصل إلى 23325.50 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 في المئة مسجلا 1697.84 نقطة.