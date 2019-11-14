يستأنف الكوميديان البريطاني ريكي جيرفيه، مهامه كمقدم الدورة الـ77 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي للمرة الخامسة، بحسب ما أعلنته اللجنة المنظمة للحفل، المقرر إقامته في الخامس من يناير المقبل في فندق بيفرلي هيلتون بـ لوس أنجلوس، والمذاع مباشرة على فضائية "NBC".

وعلى الرغم من أن "جيرفيه"، قد صرح سابقاً أنه لن يقدم الجوائز مرة أخرى، إلا أنه أوضح في بيان له بأن هذا سيكون عامه الأخير كمقدم للحفل، قائلاً: " منظمي جمعية هوليود للصحافة الأجنبية قدموا لي عرضاً لا يمكنني رفضه، لكنها المرة الأخيرة بالنسبة لي في تقديم هذا الحفل".

توقع الكثيرون أن يسود الحفل مواقف كوميدية بعد عودة جيرفيه لتقديمه مرة أخري، حيث اشتهر بنقده اللاذع وتوجيهه لنكات تصل للإهانة لنجوم الصف الأول في هوليوود، من بينهم بروس ويليس وكيت وينسلت وجنيفر لورانس وأنجلينا جولي وجودي فوستر.

وكان البعض قد انزعج من نكات جيرفيه الغير تقليدية في عام 2016، بعد ظهوره ثملاً بصحبة صديقته "جين فالون"، مرتدياً نظارة سوداء، وصرح لوسائل الإعلام، التى تسابقت على تصريحاته أنه يتمنى أن تنتهي الليلة بسرعة، ثم نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي، قام فيها بالاعتذار عما بدر منه في الحفل، وبالرغم من ذلك إلا أنه مازال محبوباً من الجميع.



من جانبه، أشاد بول تيليدي، رئيس قناة "NBC Entertainment"، بعودة جيرفيه، قائلاً: "يمكننا دائمًا توقع ما هو غير متوقع عندما يتولى ريكي تقديم جولدن جلوب، وكان من المتوقع عودته؛ فهو ملك الاحتفالات ".

جدير بالذكر أن ريكي جيرفيه هو ممثل كوميدي، حاز على جائزتي "إيمي" عن أكثر عمل كوميدي شارك في كتابته وإخراجه، وهو المسلسل التلفزيوني "The Office" عام ٢٠٠٦، والثانية عن دوره في المسلسل الكوميدي "Extras" عام ٢٠٠٧، كما أصبح برنامجه الكوميدي الإذاعي "The Ricky Gervais Show"، من أكثر البرامج مشاهدة عبر الإنترنت، إلى جانب براعته في الكتابة ونشره كتاب "Flanimals" للأطفال.