 منظمة الصحة تسجل حصيلة يومية غير مسبوقة للإصابات بكورونا حول العالم - بوابة الشروق
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منظمة الصحة تسجل حصيلة يومية غير مسبوقة للإصابات بكورونا حول العالم

رويترز
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 5:13 ص | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 5:13 ص

أفادت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، بتسجيلها 628 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم ما يمثل ارتفاعا قياسيا لهذا المؤشر.

وذكرت المنظمة، في إحصائية يومية خاصة بسير الجائحة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 628136 حالة ليبلغ 52487476.

وتعتبر هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومي في العالم، وبلغ الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله يوم 7 نوفمبر، 613977 حالة.

وجاءت أكثر من 46% من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التي سجلت فيها 291830 إصابة، بينما تم رصد 234437 في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق آسيا المركز الـ3 في هذه القائمة بـ53485.

كما أعلنت المنظمة رصدها 9623 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في العالم 1290653.

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