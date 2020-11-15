راموس يهدر ركلة جزاء لأول مرة منذ 730 يوما

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أضاع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد وقائد منتخب إسبانيا ركلة جزاء مع منتخب بلاده، أمام سويسرا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وفي الدقيقة 57 من عمر المباراة تحصل راموس على ركلة جزاء تصدى لها سومير حارس مرمى سويسرا ببراعة ليبقي منتخب بلاده في المقدمة بنتيجة 1-0.

راموس لم يضيع أي ركلة جزاء منذ 730 يومًا، منذ أن أهدر ركلة جزاء أمام منتخب كرواتيا في 15 نوفمبر عام 2018.

إهدار هذه الركلة أوقفت سلسلة من 25 ركلة جزاء متتالية سجلها قائد اللاروخا بنجاح.

راموس أهدر الركلة في ليلة مميزة بالنسبة له، بعدما أصبح أكثر لاعب أوروبي يشارك في مباريات مع منتخب بلاده برصيد 177 مباراة، متفوقًا على جيانلويجي بوفون الحارس التاريخي لمنتخب إيطاليا.