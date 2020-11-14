أوكرانيا تسجل 12 ألفا و524 إصابة جديدة بكورونا في حصيلة قياسية

سجلت أوكرانيا 12 ألفا و524 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية في حصيلة قياسية جديدة.



وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية -في بيان أوردته صحيفة (كييف بوست) اليوم السبت- أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 525 ألفا و176 إصابة، كما تم تسجيل 191 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 9508 حالات وفاة.



وخلال الـ24 ساعة الماضية ، تم تسجيل أكبر عدد من الحالات الجديدة في مدينة كييف بواقع 1053 حالة.



ولمواجهة الارتفاع في حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19، قررت الحكومة الأوكرانية في 11 نوفمبر فرض "إغلاق في عطلة نهاية الأسبوع"، ما يجبر الأعمال غير الأساسية على الإغلاق يومي السبت والأحد، ويبدأ العمل بهذا الإجراء اعتبارا من اليوم ويستمر حتى 30 نوفمبر على الأقل.



وقال وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف -في مؤتمر صحفي يوم الخميس- "النتيجة التي نتوقعها هي وقف تزايد عدد المرضى بمثل هذه المعدلات الكبيرة"، "من المهم جدًا بالنسبة لنا منع انهيار النظام الطبي".