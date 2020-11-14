فيتنام تستعد لإجلاء نحو 460 ألف شخص وسط البلاد قبل وصول إعصار فامكو

طلبت السلطات الفيتنامية من 460 ألف شخص وسط البلاد بالاستعداد للإجلاء من المنطقة قبل وصول إعصار "فامكو" الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 42 شخصًا وإدراج 20 آخرين على قائمة المفقودين.

وذكر تليفزيون فيتنام اليوم، أن السلطات المحلية في المحافظات الأخرى الواقعة وسط البلاد عززت الحواجز الصخرية المقامة بالبحر وأجلت المسنين والأطفال لمباني آمنة للحيلولة دون وقوع خسائر من جراء الإعصار، كما أن البلاد قد أغلقت أيضًا خمسة مطارات جوية وعلقت رحلات القطار في جميع أنحاء المنطقة.

وأظهرت لقطات بثها التليفزيون أمواجًا عاتية تضرب جزيرة تقع على بعد 25 كيلومترًا من الشاطئ بعد ظهر اليوم السبت، كما تم نقل نحو 1000 شخص على الجزيرة يعيشون بأماكن مطلة على البحر إلى ملاجئ بمناطق داخلية بعيدة.

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الوطنية، فإن الإعصار، الذي من المتوقع أن يضرب فيتنام صباح غدًا الأحد، قد يحمل في طياته رياحًا تصل سرعتها إلى 150 كيلومترًا في الساعة، حيث إنه يقترب من الساحل الذي غمرته المياه بالفعل.