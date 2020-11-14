مصرع وإصابة 5 أشخاص جراء انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بكسور وجروح متعددة بالجسم من بينهم 3 أطفال؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخطاطبة وادي النطرون.



تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على جانب طريق الخطاطبة وادي النطرون ووجود متوفي ومصابين.



إنتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وفاة قائد السيارة عماد عصام الغرباوي 35 سنة، وإصابة ياسمين عماد عصام 4 سنوات بكدمات متفرقه بالجسم ومحمد سامي شمين 35 سنة بكدمات متفرقة بالجسم و عصام عماد عصام 9 سنوات بكدمات متفرقه بالجسم وعمر محمد سامى شمين 6 سنوات بكدمات متفرقة بالجسم.



تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى وادى النطرون التخصصي للعلاج.



جار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.