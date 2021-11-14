 حنفي جبالي يشكر رئيس الوزراء: نعمل كنسيج واحد من أجل مصلحة الوطن - بوابة الشروق
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حنفي جبالي يشكر رئيس الوزراء: نعمل كنسيج واحد من أجل مصلحة الوطن

رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي
رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي
صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 12:29 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 12:29 م

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، الشكر والإشادة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته، وذلك بسبب التعاون الإيجابي البناء مع مجلس النواب للوصول لتشريعات تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

وأكد جبالى، أن كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد من أجل مصلحة الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بعدما قرر المجلس ارجاء مناقشة المادة 17 من مشروع قانون تنظيم القطاع الخاص فى البنية الاساسية لجلسة قادمة على ان تناقش المادة الاولى من مشروع القانون.

وقال: "لقد أرسلت خطابات عديد إلى بعض الجهات لأخذ رأيها فى مشروعات القوانين وتعديلاتها، وقد وصلني رأي العديد منهم، حيث أشادوا بالتعديلات كما أكدت على توجيه الشكر لكم على التدقيق فى المسائل القانونية فى كل التشريعات منذ بداية الفصل التشريعي وتعصمها من شبهة عدم الدستورية".


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