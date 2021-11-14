استنكر النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ما أقدم عليه زكريا بطرس بشأن الدين الإسلامي والنبي محمد، قائلا: "أرفض بشدة أسلوبه الذي اعتاد عليه من إهانة معتقدات أخواتي وإخواني المسلمين".

وطرح النائب البياضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 4 الأسئلة حول ما أقدم عليه القس زكريا بطرس، قائلا: "أطرح أسئلتي هنا وإجاباتها واضحة؛ لأنها من منهج حقير وخسيس وقديم"، مؤكدا أن المسيحية لا تجرح ولا تهين أي شخص.

وطرح أسئلة تحت عنوان: "من المنهج بخصوص القس زكريا بطرس»، متسائلا: «مين صاحب المصلحة؟.. وهدفه إيه؟.. من نشر فيديو مسيئ لهذا الشخص، مع العلم أن هذا الشخص -للأسف- دا أسلوبه وهو مستمر على بعض الفضائيات بنفس الطريقة من أكتر من تلاتين سنة، والفيديو الأخير شكله قديم!".

وتابع: "مين صاحب المصلحة في نشر هاشتاج #عاقبوا_زكريا_بطرس؟!.. ومفروض الناس تمسك في خناق الكنيسة؟.. ولا الدولة علشان تعاقبه؟!".

وأوضح أن القس ترك مصر منذ أكثر من ٢١ عاما، واستقال من الكنيسة الأرثوذوكسية منذ حوالي ١٩ عاما، مؤكدا أنه لا ولاية للدولة ولا للكنيسة عليه.

وتسائل مستغربا: "هل صدفة أنه حد يطلع فيديو مسيئ ويثير الغضب، في نفس الوقت اللي مصر بتشهد فيه استقرارا أمنيا وفترة بلا مشاكل أو حوادث طائفية؟!.. هل صدفة أنه يطلع الموضوع دا بعد أيام من احتفال بيت العائلة بمرور عشر سنوات على تأسيسه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا؟!".

واختتم قائلا: "إحنا أعقل وأكبر وأقرب لبعض من أية محاولات خسيسة".