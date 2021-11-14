وزير الخارجية السعودي: لا فائدة من التعامل مع لبنان حاليا

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حالياً، وسط خلاف عميق بين البلدين، مكرراً دعوة الطبقة السياسية إلى إنهاء "هيمنة" ميليشيا حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لقناة فرانس 24 التلفزيونية، في مقابلة أذيعت أمس السبت، "لا نرى أي فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية".

ويواجه لبنان أسوأ أزمة دبلوماسية على الإطلاق مع دول الخليج بسبب تصريحات من وزير الإعلام جورج قرداحي هاجم خلالها التدخل بقيادة السعودية في اليمن لمحاربة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران التي تواصل شن هجمات على المملكة، مما دفع الرياض إلى طرد سفير لبنان واستدعاء مبعوثها وحظر جميع الواردات من لبنان.