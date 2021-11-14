 مفوضية الانتخابات في ليبيا: قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة - بوابة الشروق
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مفوضية الانتخابات في ليبيا: قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

سيف الاسلام القذافي
سيف الاسلام القذافي
هديل هلال
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 6:05 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 6:05 م
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة وتعتبره ثاني مرشح لهذا المنصب، وذلك حسبما أفادته وسائل إعلام ليبية، مساء الأحد.

وتقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، بأوراق ترشحه لرئاسة ليبيا، في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر لعام 2021.

في تدوينة حُذفت من موقعها الرسمي لاحقًا، قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد، إن سيف الإسلام معمر القذافي تقدم بمستندات ترشحه اليوم الأحد إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها (جنوب البلاد).

وأضافت المفوضية أنه استكمل جميع المصوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وأشارت المفوضية إلى أن سيف الإسلام القذافي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، تسلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به في مدينة سبها.

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