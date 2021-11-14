خطط عراقية لزيادة نشاط الحفر والاستكشاف لتعزيز الاحتياطي النفطي والغازي

صرح متحدث عراقي مساء اليوم السبت بأن شركة النفط الوطنية العراقية تسعى إلى زيادة نشاط الحفر الاستكشافي .

من أجل زيادة وتعزيز الاحتياطي المثبت من النفط الخام والغاز، فضلا عن الشروع في تطوير حقل عكاس الغازي.

وقال عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية في بيان صحفي وزع مساء اليوم السبت، إن شركة النفط الوطنية العراقية عقدت اليوم اجتماعا برئاسة إحسان عبد الجبار وزير النفط ورئيس الشركة، حيث تم مناقشة آليات تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2015 وبما ينسجم مع توجهات وخطط النفط الوطنية في تطوير وتنمية الصناعة النفطية في العراق والمتغيرات والتوقعات في أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف جهاد أن الاجتماع ناقش أيضا خطط شركة النفط الوطنية في زيادة نشاط الحفر الاستكشافي من أجل زيادة وتعزيز الاحتياطي المثبت من النفط والغاز والتعجيل بتطوير حقل عكاس الغازي في الصحراء الغربية بمحافظةالأنبار، والمباشرة بتشغيله بالجهد الوطني كمرحلة أولى لتعزيز إمدادات الغاز.

وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن الشركة تسعى لاستقطاب الاستثمارات العالمية لتطوير حقل عكاس الغازي.