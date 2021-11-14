الري: منشآت الحماية بأسوان والبحر الأحمر حمت الأفراد والمنشآت من أخطار السيول التدميرية

- متابعة جاهزية منشآت الحماية من السيول وجسور الترع والمصارف والمحطات ووحدات الطوارئ للتعامل مع موسم الأمطار والسيول

- أعمال الحماية بشلاتين استوعبت مياه الأمطار.. وبحيرتى السدين حصدت ٦ مليون متر مكعب من المياه

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف السيول والأمطار الغزيرة، وموقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بحسب بيان لوزارو الري، اليوم الأحد، بأن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأضاف الدكتور عبد العاطى، أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وشدد الدكتور عبد العاطى، على ضرورة الاستمرار فى رفع حالة الاستنفار في كل إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

ووجه الدكتور عبد العاطى بأن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة ايراد النهر والاطمئنان على الموقف المائى.

الجدير بالذكر أن محافظتى البحر الأحمر وأسوان قد شهدتا أمطارا غزيرة يوم الجمعة الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ بمدن أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو ومرسى علم، وقد تمكنت منشآت الحماية التى سبق إنشاؤها بمعرفة الوزارة في حماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول الناتجة عن هذه الأمطار الغزيرة، حيث تتواجد أعمال حماية عبارة عن بحيرتين وحاجزين بوادى حوضين بشلاتين والتى تمكنت من حصاد 6 ملايين متر مكعب من المياه، و5 سدود بمنطقة الشيخ الشاذلى التابعة لمرسى علم والتى تصل سعتها الاستيعابية إلى 3 ملايين متر مكعب من المياه، وبحيرة وحاجز بوادى علم بمدينة مرسى علم، وقناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسى علم، مع تطهير مخر السيل فى وادى أبو حمر شمال القصير ومخرات الشلاتين.

وفى محافظة أسوان تم إيقاف محطات الري وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف لاستيعاب المياه الزائدة نتيجة الأمطار الغزيرة، كما نجح سد أبوالريش قبلي بأسوان في حماية قرية أبو الريش من أخطار السيول، كما أسهمت منشآت الحماية التى تم الانتهاء منها مؤخرا فى منطقة وادى عبادى فى الحماية من أخطار السيول التدميرية، بالإضافة للإجراءات التى قامت بها الوزارة لتطهير مخر السيل الرئيسي بأسوان ومخر سيل السراج ١ والسراج ٢ والرديسية قبلي بمدينة إدفو.