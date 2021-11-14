قال أشرف الداودي محافظ قنا، إن الأحوال الجوية شهدت تحسنا اليوم بالمحافظة، بعدما كانت هناك مياه أمطار غزيرة بالأمس على الطرق الصحراوية قادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن محافظة قنا لم تتأثر بالأمطار لأنها استعدت مبكرًا.

وأكد أن محافظة قنا لم تشهد أمطارًا اليوم، ولكن الأمطار كانت على سلاسل جبال البحر الأحمر وتسببت في إغلاق الطرق بين البحر الأحمر وقنا، موضحًا أن الأمطار أغلقت الطرق الرئيسية إلى البحر الأحمر ولم تصل إلى القرى.

واختتم أشرف الداودي محافظ قنا، أن السيول والأمطار في المدن الصحراوية، قائلًا إن الأحوال الجوية مستقرة ومن ثم لا تستدعي تعطيل الدراسة في المدارس غدًا