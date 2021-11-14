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ضبط 829 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

أرشيفة
أرشيفة
محمد نصار
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 5:02 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 5:02 م

شنت إدارة مرور كفر الشيخ اليوم الأحد، حملة مرورية بمدن قلين ودسوق، تحت إشراف اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 829 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورته على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة، وتم تحرير مخالفات بالمضبوطات المختلفة.

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