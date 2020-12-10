وزارة الصحة: الفئة العمرية ما بين 15-18 عاما ستتلقى لقاح «فايزر» المضاد لكورونا

أفاد المتحدث بإسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، بأن الفئة العمرية ما بين 15-18 عاما ستتلقى لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

وقال مجاهد، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة "أون إى" مساء اليوم السبت، أنه: "منذ إعلان وزارة الصحة تطعيم هذه الفئة وموقع تلقى اللقاح يشهد إقبالا كبيرا من قبل أولياء الأمور على تلقي اللقاح بسبب توفر نحو 37 مليون جرعة من كافة اللقاحات، عقب نجاح مصر في الحصول على 100% من أنواع اللقاحات الموجودة في العالم"، مبينا أن كل من قام بالتسجيل تم إرسال رسالة له بموعد ومكان تلقى اللقاح.

وعن تطعيمات المدارس، أوضح مجاهد، أن هذه الفئة لا تطعم إلا بلقاح فايزر والذي يتطلب تجهيزات حفظ في درجات حرارة معينة ومن ثم يتم توجيه هذه الفئة العمرية لتلك المراكز المخصصة لتلقي لقاح فايزر المخصص لها لكي يكون آمنا بعد تخزينه في درجات حرارة معينة، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن للوصول لاستهداف تلك الفئة العمرية المقدرة بنحو 4 ملايين طالب.

وتابع: "ونحن لمسنا وعيا من الأسر وأولياء الأمورقبل توافر هذه اللقاحات بضرورة تطعيم هذه الفئة العمرية".