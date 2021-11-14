 روسيا تبدأ تزويد الهند بمنظومات صواريخ إس-400 - بوابة الشروق
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روسيا تبدأ تزويد الهند بمنظومات صواريخ إس-400

بطاريات صواريخ روسية من طراز إس-400 في صورة من أرشيف رويترز.
بطاريات صواريخ روسية من طراز إس-400 في صورة من أرشيف رويترز.
د ب أ
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 9:37 ص | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 9:37 ص

أعلن المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني، اليوم الأحد، البدء في تسليم الهند منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن مدير المركز، دميتري شوجاييف، القول قبيل انطلاق معرض دبي الجوي الدولي: "بدأت عمليات تسليم المعدات الخاصة لنظام الدفاع الجوي إس-400 للهند، وفقا للموعد المحدد".

ووقعت روسيا والهند عقدا لتوريد منظومات "إس-400" في أكتوبر 2018، في صفقة تقدر بـ43ر5 مليار دولار.

وأصبحت الهند ثالث مشتر أجنبيا لهذه المنظومات بعد الصين وتركيا.

وتعد منظومات "إس-400" للدفاع الجوي جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى المضادة للطائرات.

وقد تم تصميم هذه المنظومة الدفاعية لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف فرط الصوتية.


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