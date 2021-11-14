

حققت مجموعة طلعت مصطفى قفزة جديدة في المبيعات خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتسجل 27.5 مليار جنيه، مقابل 12.1 مليار جنيه نفس الفترة العام الماضي، بنسبة نمو 127%.

وأشارت المجموعة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن رصيد المبيعات الفعلية غير المثبته سجلت حتي نهاية سبتمبر63.3 مليار جنيه، مقابل 49.8 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية.

وأضافت ان صافي ربح المجموعة بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة ارتفع خلال الفترة من يناير حتي سبتمبر 2021 مسجلا 1.69 مليار جنيه، بنسبة نمو 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لصعود الإيرادات الاجمالية المحققة بنسبة 9% لتصل الي 11.31 مليار جنيه، مقابل 10.4 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت المجموعة قد حققت نمو قياسي في المبيعات خلال النصف الأول من العام بفضل إطلاق مشروع " نور" القريب من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قفزت المبيعات من 4.4 مليار جنيه النصف الأول من العام الماضي، لتصل الي 21 مليار جنيه بنمو قدره 375%، كما ارتفع صافي ارباح المجموعة بنسبة 23% لتسجل نحو 869.4 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2021، مقابل 705.8 ملايين جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق مشروع نور مبيعات تاريخية خلال الثلاثة أسابيع الاولي من طرحه بالسوق العقارية بقيمة بلغت 15 مليار جنيه

وتتوقع المجموعة الوصول بحجم مبيعاتها بنهاية العام الي 30 مليار جنيه.