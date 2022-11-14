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بيلا تار: أرفض استخدام السيناريو في أفلامي

مصطفى الجداوي - تصوير: داليا مصطفى
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 5:56 م | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 5:56 م

قال المخرج المجري بيلا تار إن الفيلم ليس قصة تسير بشكل مستقيم، بل تكون قائمة على قصص إنسانية وأحاسيس وعيون بني آدم، ودايما بحط قواعد للفيلم بمشي عليها على سبورة أمامي.

وأضاف بيلا تار، خلال ندوته التي أقيمت على هامش مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44: «كل حاجة بتتصور وبتتحط بيكون ليها معنى، أي حاجة جوة إطار الفيلم ليها معنى، ده كان كافي بالنسبالي إني أكون عارف الأدوات اللي هطلع بيها المشهد».

وأكد أنه يرفض استخدام السيناريو في أفلامه، بل يعتمد على المواقف وأدوات الممثل لإنتاج حوار قائم على مشاعر حقيقية وليست مصطنعة، قائلا: «مفيش اي سبب انك تكتب كتير، الحوارات بيتجي من المواقف».

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