أمطار غزيرة في كفر الشيخ واستمرار حركة الصيد

شهدت مدن وقرى ومناطق محافظة كفر الشيخ الساحلية، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار غزيرة مع هبوب رياح شديدة، مع تساقط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة على باقي مدن وأنحاء المحافظة، وهو ما تسبب في تكوين عدد من البرك والمستنقعات بالشوارع والطرق والميادين بالمحافظة.



ونقل مسئولي الوحدات المحلية، مياه ألامطار من الشوارع والأحياء عبر سيارات الوحدات المحلية إلى مصافي شبكات الصرف الصحي، من أجل تسهيل حركة المرور.



وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن المحافظة شهدت تساقط أمطار غزيرة، وهبوب رياح شديدة على مدن وقرى الصيادين المطلة على البحر المتوسط.



وأكد نصار، أن عمليات الصيد مستمرة ولم تتوقف، موضحا أنه طالب الصيادين بالحذر أثناء عمليات الصيد، نتيجة ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية.