مياه الشرب بدمياط تستعد لموسم الشتاء بـ198 معدة

تفقد اللواء أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، اصطفاف سيارات ومعدات الشركة؛ للتأكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها، استعدادً لموسم الشتاء، بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية، ومحمود فايد مدير المكتب الفني لمحافظ دمياط.

وأوضح بيان أصدرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، أن الوفد تفقد جميع معدات الشركة البالغ عددها 198 معدة متنوعة، من بينها 63 معدة مجهزة لخدمات الأمطار والسيول، ما بين سيارات كسح، وسيارات مدمج شفط رواسب، وكباش، وسيارات مجابهة سيول، وطلمبات نزح، وسيارات مجهزة أوناش، وقلاب، وسيارات فنطاس مياه، ولودرات، وحفار زاحف، وذلك للتعرف على مدى جاهزية المعدات لمجابهة الأزمات والطوارئ، وأية سيول وأمطار محتملة خلال موسم الشتاء، والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث.

وأشار شاهين إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي مشكلات، أو أزمات قد تطرأ خلال موسم الشتاء، موضحاً مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية، وفقاً لخطة الانتشار، وذلك لضمان التدخل السريع وحل أي مشكلة فور ظهورها خلال تلك الفترة، والتأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها، والقيام بأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة وتجهيزها.