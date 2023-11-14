رئيس وزراء تايلاند: لا توجد خطة لقيام الشرطة الصينية بدوريات في الوجهات السياحية المحلية

قال رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، إنه لا توجد خطة لدعوة أفراد الشرطة الصينية للقيام بدوريات في الوجهات السياحية المحلية، وذلك من أجل تصفية الأجواء في بلاده بعد أن أثارت تصريحات أدلى بها رئيس هيئة السياحة في البلاد، ضجة بشأن مثل هذا البرنامج، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء.

وقال سريتا للصحفيين خلال رحلة قام بها إلى سان فرانسيسكو أمس الاثنين، إن بلاده لا ترغب إلا في التعاون مع الشرطة الصينية من أجل تبادل المعلومات بشأن الشبكات الإجرامية التي قد تنشط في تايلاند، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقة السائحين الصينيين.

وأضاف أن التعاون مع الشرطة الصينية لن يشمل تمركز أفراد من الشرطة الصينية في تايلاند.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء التايلاندي بعد أن قال رئيس هيئة السياحة التايلاندية للصحفيين أمس الاول الأحد، إن بلاده تجري محادثات مع الصين بشأن برنامج للقيام بدوريات مشتركة، وهو ما أثار حالة من الغضب بين التايلانديين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن السيادة.

وأضاف أن الخلاف نتج عن سوء الفهم.