مدير مستشفى الرنتيسي يرد على مزاعم الاحتلال حول قبو تستخدمه المقاومة الفلسطينية

ردّ مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال بقطاع غزة الدكتور بكر قاعود، على المزاعم التي ساقها جيش الاحتلال الإسرائيلي حول وجود نفق أسفل المستشفى تستخدمه المقاومة الفلسطينية لأغراض عسكرية.

وقال قاعود خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء، إنّ ما تحدث عنه جيش الاحتلال ليس قبوا بالمعنى المعروف، موضحا أنه مخصص للمكاتب الإدارية وللإدارة وللصيدلية وللعلاج الطبيعي في الوضع الطبيعي.

وأضاف أنه بعد الحرب، جرى نزوح عشرات العائلات إلى هذا المبنى بينهم أطفال ونساء، موضحا أنه تمت إضافة بعض الخدمات لهؤلاء النازحين سواء حمّامات أو مستلزمات أطفال في هذا القبو.

وطالب بحضور لجان دولية من الصليب الأحمر والمنظمات الدولية إلى مستشفى الرنتيسي وإلى كل المستشفيات للإطلاع على كل أجزائها، سواء في القبو أو الطوابق للتأكّد من أنها أماكن لتقديم خدمة صحية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، قد ظهر في مقطع فيديو أسفل مستشفى الرنتيسي للأطفال شمال قطاع غزة، ظهر أمس، وادعى أن هناك مؤشرات تدل على أنّ مقاتلين من حماس احتجزوا في المستشفى أسرى خلال هجومهم في السابع من أكتوبر.

وقال هاغاري في المقطع الذي صوّره من عين المكان إنّ الجيش الإسرائيلي وجد في أسفل زجاجة لرضاعة طفل وقطعة حبل موصولة بكرسي، ما يدل على وجود أسرى في المكان، وفق زعمه.

وأوضح المتحدّث العسكري أنّه وُجد أيضاً في المكان حمام ومطبخ صغيرين، وزعم أنّ جيش الاحتلال اكتشف بنية تحتية لحماس في الطابق السفلي لهذا المستشفى المخصّص للأطفال.