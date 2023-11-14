إطلاق حملات وندوات لتوعية المواطنين بدمياط بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

تواصل الجهات التنفيذية في محافظة دمياط، والوحدات المحلية حملاتها التوعوية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وأيضًا التأكيد على دور المرأة في المشاركة باعتبارها نصف المجتمع، و توعية أسرتها على أهمية الادلاء بأصواتهم.

وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مديرية التربية والتعليم أطلقت عدد من البرامج، تهدف إلى تسليط الضوء حول أهمية المشاركة، وأهم المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

كما أطلقت تلك الجهات حملات إعلامية عبر حساباتها الرسمية، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، والتأكيد على دور المواطن في استكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأشارت عوض، إلى الاستعداد للانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها أيام 10و11و12 من شهر ديسمبر المقبل، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة والايجابية، بالإدلاء بأصواتهم باعتباره حق يكفله الدستور، وواجب وطني على كل مصري ومصرية.