أنغام تطرح أغنية «حلفونا» وتهديها لسيناء والجيش المصري

طرحت المطربة أنغام أغنية «حلفونا»، والتي تغنيها لسيناء، وتهديها للجيش المصري، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس نادر حمدي، وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: «آدي بلدنا وآدي الرجالة جاهزين.. مين يتعدى حدوده ع المصريين.. آدي الأرض وآدي الرجالة واقفين.. مسكنا ف ايدنا كتاب وحلفنا يمين.. حلفونا حلفونا.. ع الامانة اللى ف ايدينا.. حلفونا حلفونا.. ان احنا نشيلها ف عنينا.. حلفونا حلفونا.. ع الامانة اللى ف ايدينا.. حلفونا حلفونا.. عمرنا مانفرط فى سينا.. بلدى ترابها دهب وحجرها ياقوت.. لو هنموت علشانه اهلاً بالموت.. قد الدنيا ف ايد بعضنا ماسكين.. ومع الحق وقفنا ومش ساكتين.. ام الدنيا ووعد الحر ده دين.. تفضلي حرة يامصر ليوم الدين.. حلفونا حلفونا.. ع الامانه اللى ف ايدينا.. حلفونا حلفونا.. ان احنا نشيلها ف عنينا.. حلفونا حلفونا.. ع الامانه اللى ف ايدينا.. حلفونا حلفونا.. عمرنا مانفرط فى سينا.. احنا تاريخنا ف كل كتاب مكتوب.. عُمر المصرى ماخاف ولا بات مغلوب.. قول يا تاريخ ولا اسكت واحنا نقول.. احنا شداد على ايدنا الش تزول.. جيل بيورث جيل جدع واصول.. أرضي هتفضل أرضي ده باب مقفول.. حلفونا حلفونا.. ع الامانة اللى ف ايدينا.. حلفونا حلفونا.. ان احنا نشيلها ف عنينا.. حلفونا حلفونا.. ع الامانة اللى ف ايدينا.. حلفونا حلفونا.. عمرنا مانفرط فى سينا».

يشار إلى أن أنغام طرحت قبل 5 أشهر، فيديو كليب أغنية «سيبك أنت»، وهي كلمات أمير طعيمه، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

https://www.youtube.com/watch?v=4jrCZ4OnQNw