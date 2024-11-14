رئيس جامعة بورسعيد: نعمل بكل طاقتنا لافتتاح المستشفى الجامعي قريبا

تفقد الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، كلية الطب والمستشفى الجامعي، حيث كان في استقباله إيهاب الحنفي عميد كلية الطب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والدكتورة بسمة بدر الدين المدير التنفيذي للمستشفى.

رافق رئيس الجامعة في جولته كل من الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل خليل المشرف على قطاع شئون الطلاب، وسامية المصيلحي أمين عام الجامعة.

وقال الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، إن مستشفى الجامعة صرح طبي كبير سيقدم خدماته لأهالي بورسعيد وللمواطنيين من المحافظات المجاورة.

كما وجه رئيس جامعة بورسعيد الشكر لأسرة الكلية والمستشفى الجامعى لما يتم من جهد ملموس، وحثهم على المزيد من الجهد للإسراع في عملية افتتاح المستشفى الجامعي قريبا، إلى جانب العيادات الخارجية والتي تعمل بالفعل حاليا.

وأكد رئيس جامعة بورسعيد، توفير جميع الاحتياجات سواء كانت كوادر بشرية أو فنية لإنجاز وسرعة العمل، من خلال تعاون اللجنة الفنية الطبية والهندسية معا، وتابع، "نتطلع لإقامة وحدات طبية متخصصة لعلاج بعض الأمراض غير المتوفرة حاليا في بعض المستشفيات".

وأشار الدكتور شريف صالح، إلى أنه سيتم إقامة قاعة كبرى للتعليم الطبي المستمر مجهزة وتسع لعدد كبير من المتدربين والدارسين، وقاعة كبرى أخرى لعقد المؤتمرات الطبية لكل أقسام الكلية.

وشدد على تشجيع شباب الأطباء ومشاركتهم في بناء المستشفى الجامعي جنبا إلى جنب مع كبار أساتذة الكلية ونقل الخبرات إليهم، لافتا إلى أنه سيتم إقامة مركز للتدريب والجودة للقطاع الطبي بالجامعة من أجل التميز وتقديم أعلى خدمة طبية للمرضى،

قائلا: نعمل على التعاون مع كبار المستشفيات والتعرف على احتياجاتهم من نوعية الخريجين بالقطاع الطبي لمواجهة التقدم الهائل كل يوم في المجالات الطبية وسوق العمل بشكل عام.



وفي ختام جولة رئيس جامعة بورسعيد داخل المستشفى الجامعى، تفقد صيدلية المستشفى، وعيادة المرأة الآمنة، والعيادات الخارجية بكل أقسامها، والمعمل، وغرف الأشعة، وغرف الأطباء والتمريض، وغرف المرضى، ومخازن المستشفى ووحدة الغسيل الكلوي، وقاعات الدراسة بالمستشفى، وغرف العناية المركزة.