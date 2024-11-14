 لافروف لا يتوقع تغييرا في السياسة الأمريكية حيال روسيا أو أوكرانيا في عهد ترامب - بوابة الشروق
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لافروف لا يتوقع تغييرا في السياسة الأمريكية حيال روسيا أو أوكرانيا في عهد ترامب

د ب أ
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 1:35 ص | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 1:35 ص

استبعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حدوث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا أو أوكرانيا في عهد الرئيس المقبل دونالد ترامب، معتبرا أن جميع الحكومات الأمريكية لديها مصلحة في إضعاف روسيا.


وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الروسي: "إنهم يشعرون بالارتياح عندما يضعفون روسيا ونفوذها". واتهمت روسيا الولايات المتحدة مرارا بدعم الحرب في أوكرانيا بهدف إضعاف موسكو بشكل أساسي.


وأضاف لافروف: "في نهاية المطاف، كل ما يحدث يمكن إرجاعه إلى الرغبة في القضاء على روسيا كمنافس". وتوقع أن تواصل واشنطن سعيها لإبقاء كل شيء تحت سيطرتها.

ومن المقرر أن يمثل لافروف بلاده في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي ممثلين أمريكيين.


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