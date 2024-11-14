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خالد حسين يلتقي بعثة الزمالك قبل مباراة اعتزاله

كريم صلاح
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 10:30 م | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 10:30 م

حرص خالد حسين نجم الكرة الليبية على التواجد في فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ليبيا مساء اليوم الخميس.

والتقى خالد حسين بعدد من لاعبي فريق الزمالك وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، ووجه الشكر  لبعثة القلعة البيضاء على تلبية الدعوة بالحضور إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزاله.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفاً على نادي النصر الليبي مساء غداً الجمعة  على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.


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