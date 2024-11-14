سمير جعجع: على حزب الله التخلي عن سلاحه

قال زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إن "على حزب الله التخلي عن سلاحه لإنهاء الحرب وتجنيب لبنان الدمار".

وأضاف جعجع لوكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، أنه مع تدمير البنية التحتية لحزب الله ومستودعاته يتم تدمير جزء كبير من لبنان، مشيرا إلى أن البلاد تدفع الثمن، وفق وصفه.

وأوضح أن ضغوط الحملة العسكرية الإسرائيلية الشديدة تشكل فرصة لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح، داعيا حزب الله والدولة لتنفيذ الاتفاقات المحلية والقرارات الدولية لحل الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة.

كما أعرب عن معارضته نزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله بالقوة، قائلا: "لا أرى إمكانية اندلاع أي حرب أهلية وحزبي لا يريد بشكل قاطع أن تبدأ تلك الحرب".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قوله إن تل أبيب الآن أقرب للتوصل لاتفاق لإنهاء القتال بلبنان وإبعاد حزب الله عن الحدود، وفق تعبيره.

وأضاف كوهين أن "إسرائيل تريد الاحتفاظ بحق العمل العسكري في لبنان بحال انتهاك الاتفاق"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما ذكر أن الحكومة الإسرائيلية تتوقع اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب موقفا ضد إيران، مما سيتيح فرصة لمزيد من اتفاقيات السلام، وفق وصفه.