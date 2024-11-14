إخماد حريق هائل بمحيط مصنع تدوير القمامة في المحلة الكبرى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل، من إخماد حريق هائل اندلع بأطنان من تلال القمامة بمحيط مصنع التدوير بعزبة المغازي، بنطاق مركز المحلة، حيث تم الدفع بـ3 سيارات مطافئ، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وانتقل المحاسب محمد حنتوش رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، برفقته عدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية؛ للوقوف على آخر تطورات الوضع.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع حريق هائل بنطاق أكوام وتلال القمامة المتراكمة بمحيط مصنع التدوير بدائرة مركز.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.