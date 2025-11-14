ترامب: طلبت من وزارة العدل التحقيق في علاقات إبستين مع بيل كلينتون وآخرين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المزعومة مع جيه.بي مورجان تشيس وعدد من الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي، من بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

يأتي الطلب بعد أن أصدرت لجنة في الكونجرس آلاف الوثائق التي أثارت تساؤلات جديدة حول علاقة ترامب بالراحل إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وإلى جانب كلينتون، الذي كان على علاقة بإبستين في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، قال ترامب إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات إبستين أيضا بوزير الخزانة الأسبق لاري سمرز وريد هوفمان، مؤسس موقع لينكد إن، وهو أيضا متبرع ديمقراطي بارز، وفقا لوكالة رويترز.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "كان إبستين ديمقراطيا، مما يجعله يمثل مشكلة للديمقراطيين وليس الجمهوريين!... جميعهم يعرفون ما كان يفعل، لا تضيعوا وقتكم مع ترامب. لدى بلد أديره!".

ولم ترد وزارة العدل الأمريكية على طلب للتعليق بعد.

وقال بنك جيه.بي مورجان في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "نأسف لأي علاقة ربطتنا بهذا الرجل، لكننا لم نساعده على ارتكاب أفعاله الشنيعة. أنهينا علاقتنا به قبل سنوات من اعتقاله بتهمة الاتجار بالجنس".

ولم يرد كلينتون أو سمرز على طلب للتعليق حتى الآن. ولم يتسنَّ التواصل مع هوفمان للتعليق بعد.

وبينما يبدي 9 من كل 10 جمهوريين رضاهم عن أداء ترامب في البيت الأبيض بوجه عام، أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس، الشهر الماضي أن 4 من كل 10 فقط عبروا عن رضاهم عن تعامله مع ملفات إبستين.