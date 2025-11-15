وصل السفير الأمريكي الجديد ميشال عيسى، الجمعة، إلى لبنان، خلفا للسفيرة ليزا جونسون.

وقالت السفارة الأمريكية في بيروت، في بيان لها اليوم، إنه "يسرنا الإعلان عن وصول السفير المعين ميشال عيسى، إلى لبنان في 14 نوفمبر".

وأوضحت السفارة أن عيسى، "يتمتع بخبرة مهنية مرموقة في القطاع المصرفي، حيث أمضى عقدين من الزمن متفوقا في تداول العملات وإدارة قاعات التداول وقيادة مبادرات في مجال الائتمان والامتثال، قبل أن ينتقل إلى مسيرة ناجحة في قطاع السيارات".

عيسى، الذي يتحدث الفرنسية والعربية، شغل سابقا منصب الرئيس المدير التنفيذي لشركة "نيوتن للاستثمار في نيوتن"، بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد مسيرة مصرفية متميزة امتدت لـ20 عاما وشملت العمل في نيويورك وباريس، قبل أن يتقاعد عام 1999 لمتابعة شغفه بمجال السيارات، مستثمرا خبرته التجارية في هذا القطاع.

- لبناني الأصل

وينحدر السفير من أصول لبنانية، حيث ولد في بيروت وأمضى طفولته المبكرة فيها قبل انتقاله إلى باريس.

وهناك، حصل عيسى، المتزوج ولديه ولدان، على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في الاقتصاد من جامعة باريس العاشرة–نانتير، كما درس في كلية الدراسات العليا للبنوك في باريس.

ويصل ميشال عيسى، إلى لبنان في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية في 27 نوفمبر 2024، وهو الاتفاق الذي جاء بعد حرب واسعة شنتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، وتحوّلت في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة أودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ولا تزال إسرائيل تنتهك الاتفاق عبر استمرار احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب، سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.