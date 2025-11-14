البورتوريكي باد باني يفوز بجائزة ألبوم العام في جوائز جرامي اللاتينية

فاز باد باني بجائزة ألبوم العام في جوائز جرامي اللاتينية مساء الخميس في ليلة حافلة بالجوائز للنجم البورتوريكي.

ولم يكن الأمر مفاجئا لأحد، فقد كان باد باني نجما محوريا في حفل جوائز جرامي اللاتينية لعام 2025 . وفاز النجم البورتوريكي بجائزة ألبوم العام عن إصداره البارز "ديبي تيرار ماس فوتوس" أو (كان ينبغي علي أن ألتقط المزيد من الصور).

كما فاز بأول جائزة في الليلة عن ألبوم الموسيقى الحضرية. وفي منتصف الحفل، وجد المغني نفسه عائدا إلى المسرح ليحصل على جائزة أغنية الموسيقى الحضرية عن أغنية "ديبي تيرار ماس فوتوس". وقال باللغة الإسبانية: "لا أتدرب أبدا على خطابات الشكر". ثم ظهر للمرة الثالثة: هذه المرة ليؤدي أغنية "ويلتيتا" مع تشووي.